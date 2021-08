Boa Esporte confirma retorno do zagueiro Alex Alves

Jogador atuou na equipe na temporada passada, onde disputou a Série C e, além disso, fez parte do time no Campeonato Mineiro deste ano.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação – Boa Esporte

O Boa Esporte confirmou, na noite desta quinta-feira (19), o retorno do zagueiro Alex Alves. Ele atuou na equipe na temporada passada, onde disputou a Série C e, além disso, fez parte do time no Campeonato Mineiro deste ano. Com a camisa da Coruja, foram 19 jogos e um gol marcado.

Alex chega para reforçar o Boa em um momento crucial na temporada. O jogador foi capitão da equipe na última temporada.

Jogador volta a vestir a camisa do Boa Esporte/Foto: Mário Purificação-Boa Esporte

“Estou muito feliz em voltar, chego para somar, é um momento muito importante da competição. Essa sequência final é muito decisiva, vale muito para todos nós” – disse o jogador.

O atleta não escondeu sua felicidade ao retornar para aquela que, segundo ele, é sua casa. “É uma equipe que eu me sinto em casa, tem uma camisa pesada e impõe respeito à qualquer um. A responsabilidade sempre é grande, mas sei que o grupo é forte e podemos alcançar o acesso”.

Boa Esporte na Série D

Após voltar a vencer no Campeonato Brasileiro Série D, o Boa Esporte, que bateu o Patrocinense, dentro de casa, no último sábado (14), segue se preparando para o clássico contra a Caldense. A partida está marcada para sábado (21), às 16h, no Ronaldão.

Boa Esporte e Caldense jogarão pela terceira vez em 2021. Anteriormente, a equipe de Varginha bateu a Veterana por 2 x 0, no Campeonato Mineiro e empatou em 1 x 1, no primeiro turno da Série D.

Para esse confronto, a Coruja poderá ter o retorno do meia Marcelinho. O jogador não atua há mais de 40 dias. Por outro lado, o goleiro Tom e o zagueiro Gabriel Pinheiro estão fora da partida. Ambos sofreram o terceiro amarelo no jogo contra a Patrocinense.