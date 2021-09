Boa Esporte inicia venda de ingressos para jogo decisivo na Série D

Segundo o clube, serão disponibilizados 2.500 ingressos, sendo 700 (setecentos) para o setor coberto e 1800 (mil e oitocentos) para o setor descoberto.

Redação CSul/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

O Boa Esporte iniciou, nesta terça-feira (14), a venda de ingressos para o jogo decisivo contra o União Rondonópolis no próximo sábado (18), às 17h, em Varginha. Segundo o clube, serão disponibilizados 2.500 ingressos, sendo 700 (setecentos) para o setor coberto e 1800 (mil e oitocentos) para o setor descoberto.

O valor para a arquibancada coberta será de R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada). Na arquibancada descoberta o valor é de R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia-entrada).

Ainda conforme o clube, será necessário realizar o cadastro no link disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Varginha no ato da compra do ingresso, visto que, a saúde e segurança de todos os presentes é fundamental

Os portadores de necessidades especiais, estudantes, crianças (até 12 anos) e pessoas acima de 60 anos têm o direito à meia-entrada.

Confira os pontos de vendas:

• Padaria Ki-Pão – Av. Dr José Justiniano Reis, 1115, Sion;

• Onda Sete – Rua Delfim Moreira, 341, Centro;

• Casa de Frutas Nelcci – Rua Antônio Cesário, 37, Bom Pastor

• Posto Xingu – Av. Princesa do Sul, 950.

Vale ressaltar que, além do ingresso e preenchimento do cadastro no link da vigilância epidemiológica, é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação para a Covid-19 – com pelo menos uma dose tomada – ou teste de COVID-19 (RT-PCR com validade de três dias ou teste rápido de Antígeno com validade de 48 horas) ou sorologia IgG positiva dos últimos 60 dias . Obrigatório distanciamento social, utilização de máscara e uso frequente álcool em gel. Cumprindo integralmente os protocolos de segurança sanitária.

Para o jogo deste sábado, o Boa Esporte precisará reverter a vantagem de 2 x 0 construída pelo União Rondonópolis no primeiro jogo. Em caso de vitória por dois gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Empate ou vitória pela vantagem miníma classifica a equipe do Mato Grosso. Vitória por três gols ou mais leva a Coruja à próxima fase.