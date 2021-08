Boa Esporte vence Patrocinense e volta ao G-4 da Série D

Com a vitória, equipe de Varginha foi a 17 pontos e subiu à terceira colocação do grupo A-6.

O Boa Esporte venceu, neste sábado (14), a Patrocinense por 2 a 0, em Varginha. Os gols do jogo foram marcados pelo meia Aruá e pelo atacante Lucas Coelho. Com o resultado, a Coruja subiu à terceira colocação do grupo A-6.

O jogo foi lá e cá desde o início, com as duas equipes buscando a vitória. A primeira grande chance foi do Patrocinense, em cobrança de falta de Samuel, que parou em Tom. O Boa que ainda não tinha chegado com perigo, abriu o placar logo aos 15 minutos, quando Alexandre Aruá recebeu sozinho na área e bateu na saída do goleiro Edson para marcar. O Boa ainda poderia ter ampliado aos 29, quando Fabinho recebeu sem goleiro e acertou a trave. No rebote, Lucas Coelho ainda tentou o gol, mas ela parou no goleiro Edson. O Patrocinense ainda teve chance de empatar aos 43, quando Alanderson recebeu pela direita e bateu firme para a boa defesa de Tom.

No segundo tempo, o jogo continuou em ritmo acelerado. Logo aos 3 minutos, Iago Sampaio acertou o travessão em chute de fora da área para o Boa. A insistência no ataque foi coroada com o segundo gol. Aos 18 minutos, Fabinho cruzou e Lucas Coelho contou com a falha do zagueiro para dominar e ampliar o placar. O Patrocinense tentou seu gol de honra no final, mas mais uma vez parou no goleiro Tom. Primeiro aos 30, em cruzamento que quase terminou em gol. Depois aos 37, em blitz do Patrocinense, que terminou em chute de Victor Adame. Já nos acréscimos, Tom mais uma vez fez duas grandes defesas salvando o Boa Esporte. Final, vitória suada, mas que garante o Boa de volta na briga por uma vaga na próxima fase.

O ataque do Boa Esporte funcionou, mas se não fosse o goleiro Tom. Ele fez pelo menos seis defesas difíceis na partida, salvando o time de Vargiha por várias vezes de levar gols. Quem faz gol tem destaque, mas quem salva um caminhão deles também. Tom foi o nome do jogo. Só que, estará suspenso na próxima rodada e não enfrenta a Caldense fora de casa, em jogo importante pela luta pela vaga.

Na próxima rodada, o Boa Esporte vai a Poços de Caldas (MG) enfrentar a Caldense no sábado (21), no Ronaldão. Já o Patrocinense vai receber o Uberlândia no domingo (22), em Patrocínio (MG).

