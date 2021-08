Poços de Caldas: ônibus bate em poste e nove pessoas ficam feridas

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no bairro Parque das Nações.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um acidente com um ônibus de transporte coletivo deixou nove pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (20), em Poços de Caldas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no bairro Parque das Nações. Ainda conforme os bombeiros, o ônibus se chocou em um poste.

Das vítimas, dentre elas o motorista, algumas foram socorridas por populares, outras pelo Corpo de Bombeiros e duas por equipes da Samu. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Com a batida, o poste precisou ser trocado pelo Departamento Municipal de Eletricidade. A perícia esteve no local e irá investigar as causas do acidente.

*Com informações: Onda Poços/G1 Sul de Minas