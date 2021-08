Veículos apreendidos em operações contra tráfico de drogas vão a leilão

Caminhonete e carros de luxo estão entre os 22 itens para arremate. Ação busca reforçar políticas de prevenção à criminalidade.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realiza, em 25/8 e 30/8, o sexto e o sétimo leilões de 2021 de bens apreendidos em operações contra o tráfico de drogas e crimes relacionados.



São 22 veículos disponíveis para arremate, entre os quais modelos como caminhonete S10, Toyota RAV4, VW Cross, Ford Ecosport, Hyunday Veracruz e Honda NX-4 Falcon. A ação tem como objetivo garantir a eficiência na gestão de bens perdidos em favor do governo federal, trazer receita para os cofres públicos e reforçar a política de prevenção à criminalidade.



“Mais de R$ 1 milhão já foram arrecadados com essas iniciativas apenas neste ano. Minas Gerais é um dos quatro estados que mais arrecadam recursos com os leilões de bens apreendidos em favor da União”, destaca a subsecretária de Prevenção à Criminalidade da Sejusp, Andreza Gomes.



Prazo



Os leilões foram programados com menos de uma semana de diferença. Na quarta-feira (25/8) ocorre o 006/2021, que conta com 18 veículos, entre carros, motos e caminhonetes. Já na segunda-feira (30/8) será a vez do leilão 007/2021, que tem outros quatro veículos.

Os dois leilões trazem uma novidade: entre os veículos arrematados há bens que foram depositados de forma antecipada, isto é, ainda não existe o trânsito em julgado da sentença, evitando assim que o veículo seja deteriorado e fique muitos anos parado perdendo seu valor.



“Caso o réu seja futuramente inocentado, recebe em até três dias o valor correspondente, com atualização monetária, em sua conta bancária”, explica a subsecretária.



Participação



Os lances para os leilões já estão abertos no site do leiloeiro público oficial, disponíveis nos links: https://bityli.com/6CbXY e https://bityli.com/KlaQl.



Nas páginas há informações sobre os bens, fotos dos veículos e informações sobre os lances que já foram efetuados.



Também está disponível o agendamento de visitas aos bens, que pode ser feito por meio dos telefones de contato disponíveis nos editais. Os veículos estão em diversos pátios do estado.



Os bens considerados recuperáveis podem voltar à circulação e têm direito à documentação. Os arrematantes também são isentos de multas, encargos e tributos anteriores à aquisição.



Já os bens alienados como sucatas irrecuperáveis só podem ser adquiridos por empresas de desmonte ou reciclagem, devidamente credenciadas em órgãos de trânsito.



Para participar é necessário cadastro prévio. Em virtude da pandemia de covid-19, da mesma forma que ocorreu em leilões anteriores, os lances serão realizados apenas de forma virtual.

Fonte: Agência Minas/Foto: Divulgação Sejusp