Boa Esporte anuncia lateral Alanderson de 25 anos

Redação CSul/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou, neste sábado (26), mais um reforço para a temporada. Trata-se do lateral Alanderson, de 25 anos, que disputou as últimas temporadas pelo Patrocinense.

Formado pelas categorias de base da Portuguesa, Alanderson também tem passagens por outras equipes do interior de São Paulo, dentre elas, Guarulhos; Nacional e Batatais.

Até o momento, além da chegada de Alanderson, o Boa Esporte já confirmou as contratações dos atacantes Dionathã da Silva e Montaño, do meia Paulo Victor, do volante Olívio, do zagueiro Henrique, do goleiro Sivaldo JR, além dos retornos nomes conhecidos que estavam e/ou ainda estão emprestados, tais como, o goleiro Alencar, o lateral Douglas Pelé, o volante Aruá e os meias Tiago Dybala e Thiago Peralta. Vale ressaltar que Kendy Ikegami, de 23 anos, deixou o clube antes de estrear.

O Boa Esporte já iniciou a preparação para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II. A Coruja estreia na competição no dia 27 de abril, às 15h, no Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora