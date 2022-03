Associação Varginhense de Futsal se filia à Federação Mineira de Futsal

Com isso, em pouco tempo, o Varginhense Futsal estará apto para participar de competições profissionais, dentre eles o Campeonato Mineiro.

A Associação Varginhense de Futsal (AVF) deu mais um grande passo rumo à profissionalização. Na última semana, a AVF se federou à FMF (Federação Mineira de Futsal).

“Mais um passo importantíssimo na nossa história, e na história do futsal feminino de Varginha. Agora levaremos o nome da nossa cidade para as principais competições de Minas Gerais. A Federação Mineira de Futsal é a entidade regulamentadora da modalidade no estado de MG. Consideramos essa conquista um ato de profissionalização do nosso projeto, que é construído diariamente por muitos profissionais voluntários, que trabalham e sonham, em sinergia com todas as atletas” – publicou o perfil oficial da Associação Varginhense de Futsal nas redes sociais.

Fonte e foto: Ascom AVF