Centro de Varginha recebe nova iluminação

Segundo o Coordenador da obra, Pedro Lopes Gazzola, o projeto atendeu às características físicas dos passeios e ruas do local, sem a necessidade de instalação de postes e braços, criando uma ambiência agradável e maior espaço para o comercio e pedestres.

A Prefeitura de Varginha concluiu, nessa semana, as obras da troca de toda a iluminação no Centro da cidade, com a instalação de luminárias Catenárias de Led, de 67 w, em substituição às lâmpadas de Vapor de sódio de 350 W, instaladas há mais de 60 anos no local.

Mesmo com a redução de 80% no consumo de energia, os níveis de luminosidade nos 2,5 km das ruas do centro, ficaram 100 % acima conforme medições realizadas, proporcionando mais conforto e segurança à população usuária do local.

Para o prefeito Verdi Lucio Melo, as novas luminárias possuem um índice de reprodução de cores acima de 70 %, o dobro das amarelas anteriores, o que possibilita maior destaque nos ambientes e fachadas do importante comercio do centro da cidade.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha