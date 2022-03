Boa Esporte anuncia goleiro com passagens por Atlético-MG e Chapecoense

O goleiro tem passagens pelas categorias de base do Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro sub-20 e, também, da Chapecoense e Desportivo Brasil, além da experiência internacional no Porto-POR.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação/Boa Esporte

O Boa Esporte segue se movimentando no mercado buscando jogadores para a disputa do Campeonato Mineiro do Módulo II. Nesta semana, a Coruja anunciou a chegada do goleiro Sivaldo JR, de 21 anos. O goleiro tem passagens pelas categorias de base do Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro sub-20 e, também, da Chapecoense e Desportivo Brasil, além da experiência internacional no Porto-POR.

Sivaldo é mais um reforço do Boa Esporte, que já havia anunciado as chegadas do atacante Dionathã da Silva e do meia Kendy Ikegami. A Coruja também já confirmou o retorno de nomes conhecidos que estavam emprestados, tais como, o goleiro Alencar, o lateral Douglas Pelé, o volante Aruá e os meias Tiago Dybala e Thiago Peralta.

Conforme definido pela Federação Mineira de Futebol (FMF), o Boa enfrentará, na primeira rodada do Módulo II, o Tupynambás, em Juiz de Fora. A partida acontece no dia 27 de abril.

Boa Esporte já voltou aos treinamentos visando a temporada 2022/Foto: Mário Purificação-Boa Esporte

A equipe de Varginha já iniciou a preparação para a competição. Vale ressaltar que, todas às vezes em que o Boa foi rebaixado do Módulo II, o time retornou no ano seguinte. A Coruja é bi-campeã da competição (2004 e 2011), e ainda tem o vice-campeonato de 2016