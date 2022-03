Boa Esporte anuncia retorno de Olívio, e saída de Kendy Ikegami

Aos 34 anos, Olívio, que atuou no Boa Esporte de 2009 – quando o clube ainda era chamado de Ituiutaba – até 2013, já como Boa Esporte, é o segundo jogador que mais vestiu a camisa da Coruja, ficando somente atrás do goleiro Daniel. Já Kendy Ikegami está de saída devido à problemas pessoais, segundo a equipe.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou, nesta terça-feira (8), o retorno do volante Olívio. A contratação, divulgada em primeira mão pelo Jornal Correio do Sul, foi confirmada pela assessoria do clube durante à noite.

Aos 34 anos, Olívio, que atuou na equipe de 2009 – quando o clube ainda era chamado de Ituiutaba – até 2013, já como Boa Esporte, é o segundo jogador que mais vestiu a camisa da Coruja, ficando somente atrás do goleiro Daniel.

Olívio já está em Varginha, onde assinou contrato e realizou os primeiros treinamentos com o elenco.

Kendy Ikegami está de saída

Kendy Ikegami deixou o clube sem estrear/Foto: Divulgação Boa Esporte

Se Olívio está chegando, o meia Kendy Ikegami está de saída do clube. Anunciado no dia 18 de fevereiro, o atleta que estava no Grêmio Anápolis, e tem passagens pela categoria de base de Palmeiras, Grêmio e Ceará, não ficará para a temporada.

Segundo a assessoria do clube, Ikegami, de 23 anos, alegou problemas pessoais.

Contratações e preparação

Até o momento, além do retorno de Olívio, a Coruja já confirmou as chegadas dos atacantes Dionathã da Silva e Montaño, do goleiro Sivaldo JR, além dos retornos nomes conhecidos que estavam e/ou ainda estão emprestados, tais como, o goleiro Alencar, o lateral Douglas Pelé, o volante Aruá e os meias Tiago Dybala e Thiago Peralta.

Conforme definido pela Federação Mineira de Futebol (FMF), o Boa enfrentará, na primeira rodada do Módulo II, o Tupynambás, em Juiz de Fora. A partida acontece no dia 27 de abril.

Boa Esporte já voltou aos treinamentos visando a temporada 2022/Foto: Mário Purificação-Boa Esporte

A equipe de Varginha já iniciou a preparação para a competição. Vale ressaltar que, todas às vezes em que o Boa foi rebaixado do Módulo II, o time retornou no ano seguinte. A Coruja é bi-campeã da competição (2004 e 2011), e ainda tem o vice-campeonato de 2016.