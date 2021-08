Direção do Varginha Esporte Clube comunica venda de 600 ingressos para jogos do Campeonato Mineiro

Segundo o clube, com esse número de ingressos à venda, torcedores poderão ir ao estádio sem a realização de testes de Covid-19 ou necessidade de vacinação completa.

A diretoria do Varginha Esporte Clube (VEC) anunciou, nesta segunda-feira (23), que para os jogos da equipe na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro serão colocados apenas 600 ingressos à venda nas partidas realizadas no Estádio Municipal de Varginha. Segundo a direção, este número de ingressos permite que os torcedores possam ir ao estádio sem a realização de testes de Covid-19 ou necessidade de vacinação completa.

Vale ressaltar que, caberá ao clube e aos torcedores, apenas o cumprimento do protocolo de utilização de máscaras e distanciamento. De acordo com a direção, caso a equipe colocasse mais ingressos à venda, seria exigido que os torcedores realizassem testes de Covid-19, o que, conforme a cúpula do VEC, poderia tornar muito onerosa a ida de sua torcida ao estádio.

“O VEC esta ansioso para ver novamente sua torcida e acredita que os ingressos serão esgotados em pouco tempo. A Diretoria avisa que, em breve, disponibilizará as datas de aberturas de venda e os locais para compra dos ingressos” – disse a direção do Varginha Esporte Clube.