Zagueiro Henrique é o novo reforço do Boa Esporte

Em anúncio feito nas redes sociais, o Boa Esporte destacou as passagens do zagueiro por Internacional; Grêmio; Avaí; ABC; Ypiranga; Caxias e Criciúma.

Redação CSul/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou mais um reforço nesta quinta-feira (24). O novo contratado boveta é o zagueiro Henrique, de 26 anos, que estava no Aimoré-RS.

Em anúncio feito nas redes sociais, o Boa Esporte destacou as passagens do zagueiro por Internacional; Grêmio; Avaí; ABC; Ypiranga; Caxias e Criciúma.

Até o momento, além da chegada de Henrique, o Boa Esporte já confirmou as contratações dos atacantes Dionathã da Silva e Montaño, do meia Paulo Victor, do volante Olívio, do goleiro Sivaldo JR, além dos retornos nomes conhecidos que estavam e/ou ainda estão emprestados, tais como, o goleiro Alencar, o lateral Douglas Pelé, o volante Aruá e os meias Tiago Dybala e Thiago Peralta. Vale ressaltar que Kendy Ikegami, de 23 anos, deixou o clube antes de estrear.

Quem também deverá ser anunciado nas próximas horas é o atacante Taiberson, de 28 anos. O clube não confirma oficialmente, mas conforme apurado pelo Correio do Sul, o jogador tem chegada prevista neste sábado (26), em Varginha para assinar contrato.

Preparação

O Boa Esporte já iniciou a preparação para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II. A Coruja estreia na competição no dia 27 de abril, às 15h, no Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.

Todas às vezes em que o Boa foi rebaixado do Módulo II, o time retornou à elite no ano seguinte. A Coruja é bi-campeã da competição (2004 e 2011), e ainda tem o vice-campeonato de 2016.