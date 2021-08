Sem Nicholas e com possível retorno de Marcelinho, Boa Esporte segue se preparando para o clássico contra a Caldense

Segundo a assessoria do clube, meia Nicholas não faz mais parte do elenco. Quem pode retornar é o atacante Marcelinho, após mais de 40 dias fora dos gramados.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Mário Purificação – Boa Esporte

Após voltar a vencer no Campeonato Brasileiro Série D, o Boa Esporte, que bateu o Patrocinense, dentro de casa, no último sábado (14), segue se preparando para o clássico contra a Caldense. A partida está marcada para sábado (21), às 16h, no Ronaldão.

Para esse confronto, o treinador Gabardo Júnior poderá ter mudanças. Uma delas é certa, o meia Nicholas não faz mais parte do elenco boveta – o atleta havia disputado a última partida no dia 11 de julho, contra o Rio Branco-ES. A informação foi confirmada em primeira mão ao Correio do Sul. A outra é uma possível volta do atacante Marcelinho, que está recuperado de lesão após mais de 40 dias fora.

Pelo Boa Esporte, Nicholas disputou 13 jogos e marcou três gols/Foto: Mário Purificação-Boa Esporte

Boa Esporte e Caldense jogarão pela terceira vez em 2021. Anteriormente, a equipe de Varginha bateu a Veterana por 2 x 0, no Campeonato Mineiro e empatou em 1 x 1, no primeiro turno da Série D. Segundo o treinador Gabardo Júnior, o conhecimento da equipe adversária pode ser determinante para o êxito do Boa Esporte. “Vamos levar o conhecimento da equipe deles, alguns jogadores da Caldense permaneceram, no Boa fizemos uma reformulação. A gente conhece o treinador também. Fomos felizes de vencer o primeiro confronto no Campeonato Mineiro, e acabamos empatando o segundo jogo, tomando gol aos 49 minutos do segundo tempo. Então, foram dois jogos que, na minha avaliação, fizemos bons jogos. É um clássico. Sabemos que em Minas os clássicos são muito parelhos”.

Além do duelo contra a Caldense, o Boa visa outro confronto direto na tabela. Após o jogo em Poços de Caldas, a equipe de Varginha receberá o Rio Branco-VN, clube que também está na briga pela classificação à próxima fase. Em relação as duas próximas partidas, o técnico boveta acredita que, em caso de possíveis vitórias, a Coruja automaticamente estará classificada. “Nosso grupo é muito equilibrado. A chave de Minas, temos a Ferroviária de São Paulo, o pessoal do Espírito Santo, é um grupo muito equilibrado. Acho que essas próximas duas rodadas terá a definição dos classificados. É importante a gente não perder o jogo contra a Caldense, fazer um jogo consistente e depois contra o Rio Branco-VN em casa, vencer. É um adversário direto, será um jogo de seis pontos que pode encaminhar nossa classificação” – enfatizou o treinador.

Vale ressaltar que, para o jogo do próximo sábado, o Boa não poderá contar com o zagueiro Gabriel e o goleiro Tom.