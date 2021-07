Boa Esporte vence Rio Branco e segue no G-4

Time de Varginha demonstrou bom futebol, e mesmo sofrendo gol no final da partida, saiu vencedor graças ao atacante Stuart, que marcou o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Vitor Recla/Rio Branco

O Boa Esporte conseguiu uma grande vitória neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro Série D. Jogando fora de casa, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES, a equipe de Varginha bateu o Rio Branco-ES por 2 a 1. Os gols da equipe boveta foram anotados por Mococa e Stuart, Tiago descontou para os donos da casa.

O jogo foi marcado por um Boa Esporte mais presente no ataque. Gabardo Júnior optou pela entrada do meia Alyson Santos ao lado de Aruá, formando a dupla de volantes. Com isso, quem ganhou oportunidade foi o meia Nicholas. O esquema deu certo e logo a Coruja pulou na frente em belo gol de Mococa.

No segundo tempo, o Boa continuou melhor e abusava de perder chances. Melhor para o Rio Branco, que mesmo bastante desorganizado, chegou ao empate aos 41 do segundo tempo. Nesta altura, a igualdade parecia novamente a sina do Boa, relembrando o que acontecera nos jogos contra Caldense e Uberlândia. Todavia, no apagar das luzes, Stuart apareceu na pequena área e marcou o gol da vitória boveta.

Com o vitória, a Coruja abriu cinco pontos do primeiro colocado fora do G-4, permanecendo na terceira colocação, com 11 pontos ganhos. O Rio Branco, por sua vez, está na sexta posição e soma quatro pontos.

Na próxima rodada, o Boa recebe a Ferroviária-SP, no sábado (17), às 17h, no Estádio Municipal. Já o Rio Branco viaja até Patrocínio-MG, onde enfrentará o Patrocinense. A partida acontece no domingo (18), às 16h.