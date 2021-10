Boa Esporte anuncia contratação de jovem de Varginha

Tiago, conhecido como Tiago Dybala, de apenas 16 anos é a nova aposta do Boa Esporte.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Nathan Moraes/Boa Esporte

O Boa Esporte anunciou, nesta sexta-feira (1º), seu mais novo reforço. Trata-se do jovem Tiago, conhecido por Tiago Dybala, de apenas 16 anos. Tiago, que já treinava com elenco desde o ano passado, assinou seu primeiro contrato profissional. O atleta, natural de Varginha, passou pelas categorias de base da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel Varginha).

Formado nas categorias de base da Semel, Tiago foi anunciando nesta sexta-feira pelo Boa Esporte/Foto: Nathan Moraes

Vale ressaltar que, com a eliminação na Série D, a Coruja não tem mais competições oficiais para disputar nesta temporada. Devido ao rebaixamento no Campeonato Mineiro deste ano, o Boa irá jogar o Módulo II do estadual em 2022 e precisará conquistar o acesso ao Módulo I, para quem sabe, em 2023, conseguir uma vaga à Série D de 2024.

Como anunciado nas últimas semanas pela prefeitura, o Boa Esporte segue em Varginha, no entanto, com redução de 50% no repasse da administração municipal ao clube.