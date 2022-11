Goleiro de Capacete esteve no sorteio dos grupos do Paulistão

YouTuber esteve presente no sorteio da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2023.

Sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira, no Pacaembu, definiu os grupos do Paulistão de 2023. Os 16 clubes participantes estão divididos em quatro chaves. A competição irá de 15 de janeiro a 9 de abril.

Convidado pela NWB, que ajudará na transmissão do campeonato na plataforma do YouTube, Goleiro de Capacete esteve presente no sorteio dos grupos do Paulistão junto a outros criadores de conteúdo que formando um time ajudarão na divulgação do campeonato.

O Goleiro de Capacete fara divulgação do Paulistão em suas redes e estará presente na maioria dos jogos com cobertura dentro de campo.

O evento de lançamento do campeonato, teve a presença de ídolos dos principais clubes paulistas. Vampeta representou o Corinthians, Amoroso foi o nome do São Paulo, Ricardo Oliveira esteve pelo Santos e Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, substituiu Zé Roberto, que não pôde comparecer, como representante do Palmeiras.

O YouTuber possuí mais de 350 mil inscritos no seu canal oficial. Por onde passa, o Goleiro de Capacete conquista novos fãs e seguidores. Seu canal no YouTube vem crescendo muito e ganhando visibilidade.

