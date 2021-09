Boa Esporte segue em Varginha e VEC tem apoio da prefeitura, diz Vérdi

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (22), prefeito de Varginha garantiu permanência da equipe boveta na cidade, mas afirmou que investimento será reduzido em 50%. Sobre o Varginha Esporte Clube, Vérdi disse que já foi enviado à Câmara Municipal um projeto de lei para o transporte dos jogadores e que o clube está liberado para usar todas as dependências esportivas da cidade.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Guilherme Campos/CSul

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, disse, em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (22), na própria prefeitura, que a parceria com o Boa Esporte segue ativa na cidade. Por outro lado, conforme decidido pelo chefe do Executivo e a cúpula boveta, o investimento da administração municipal no clube, que hoje gira entorno de R$ 30 mil mensais em ajuda de custo – estrutura de CT, do Melão, do médico e acomodações de alojamento do clube – será reduzido pela metade, ou seja, sendo de R$ 15 mil nos próximos meses. O diretor do clube, Rildo Moraes, também esteve presente na coletiva.

“A gente vai procurar se enquadrar, buscar maneiras, parceiros, que nos apoiem, para fazer esse complemento. Durante esses anos todos, a prefeitura de Varginha nunca passou um real para nós para os cofres do clube, sempre dando a estrutura e nós sempre cuidando da estrutura que é do município, nós temos um carinho muito grande, um cuidado muito grande, não só com o Melão, mas com o CT também, que a gente cuida. Nós vamos continuar trabalhando e não vamos deixar de cuidar disso” – comentou Rildo.

Segundo Vérdi, é importante o seguimento do Boa Esporte na cidade que, conforme ele, leva o nome de Varginha a todo Brasil. Além disso, durante esse tempo em Varginha, o clube auxiliou muito em melhorias, principalmente, no Estádio Municipal.

Rildo Moraes também comentou sobre a possibilidade da instalação de uma área para categorias de base do clube. De acordo com o diretor, o Boa busca, em conjunto com a prefeitura, um espaço para o projeto voltado à base.

Vale ressaltar que o Boa Esporte foi eliminado do Campeonato Brasileiro Série D pelo União Rondonópolis no último sábado (18) e, com isso, não terá competições nacionais pelos próximos anos. Devido ao rebaixamento no Campeonato Mineiro deste ano, a Coruja irá jogar o Módulo II do estadual em 2022 e precisará conquistar o acesso ao Módulo I, para quem sabe, em 2023, conseguir uma vaga à Série D de 2024.

Apoio ao Varginha Esporte Clube

Assim como acontece com o Boa Esporte, Vérdi Melo enfatizou a boa relação da prefeitura com o Varginha Esporte Clube. Segundo o prefeito, foi enviado à Câmara Municipal de Vereadores, um projeto de lei que visa a autorização do custeamento de transporte dos atletas por parte da prefeitura nas competições que o clube estiver envolvido.

Ainda de acordo com Vérdi, o VEC está autorizado – assim como o Boa – a utilizar todas as dependências esportivas do município, dentre elas, o Estádio Municipal.