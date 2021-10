Polícia Civil prende suspeito de roubar família de empresário em Monte Belo

O homem foi localizado na cidade de Guaxupé. Segundo apurado, o preso seria um dos executores da ação criminosa e, por isso, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Nessa quinta-feira (30/9), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu mais um investigado por roubo contra a família de um empresário na cidade de Monte Belo. O homem, de 30 anos, é a terceira pessoa presa suspeita de envolvimento no crime, que ocorreu no dia 22 de agosto, quando um grupo teria rendido as vítimas com uso de arma de fogo.

O homem foi localizado na cidade de Guaxupé. Segundo apurado, o preso seria um dos executores da ação criminosa e, por isso, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após representação pela PCMG.

Durante a ação policial, foram ainda apreendidos objetos ligados à vítima, o que fortalece as provas já constantes no inquérito policial que apontam o indivíduo como um dos envolvidos no roubo.

Relembre o caso

Na ocasião, foram levados cerca de R$ 20 mil em dinheiro, além de quatro celulares, joias e roupas. Segundo apurado, as vítimas foram confinadas em um dos cômodos da casa e os suspeitos fugiram, após o roubo, em um veículo de propriedade da família.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil