5ª da Boa Música recebe recital de formatura da cantora Estephanie Nascimento

A apresentação do projeto 5ª da Boa Música dessa semana marca a formatura da cantora Estephanie Nascimento no Curso Técnico em Canto do Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga de Varginha (CEMVA). O show será transmitido pelo canal Varginha Cultural no YouTube e Facebook nesta quinta-feira (09/12), a partir das 20h.

Renan Fernandes, que também está se formando do CEMVA, fará o acompanhamento no violão e o pianista Paulo Rubens vai tocar as músicas líricas.

Essa é a última apresentação do ano do projeto 5ª da Boa Música que deve voltar em 2022 às apresentações presenciais na Estação Ferroviária de Varginha. Desde abril de 2020, o projeto acontecia por meio de lives transmitidas de um estúdio montado no Museu Municipal.

Essa é a edição nº 428 do 5ª da Boa Música que já possui 12 anos de história. O projeto é uma realização da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural.

A live do 5ª da Boa Música conta com o apoio, divulgação e retransmissão do Facebook do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Clube FM, Rádio Clube FM Sul de Minas, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, SOS Varginha, TV Princesa, Up Varginha e Varginha Digital. O 5ª da Boa Música recebe ainda com o apoio e divulgação da EPTV Sul de Minas, Folha de Varginha, Gazeta de Varginha e Rádio Itatiaia Sul de Minas, além de outros veículos de imprensa da região.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha