Associação Artística Janet Finatti está com inscrições abertas para Chamamento Simplificado nº 001/2021

A Associação Artística Janet Finatti está com inscrições abertas de até esta sexta-feira (17), para o Chamamento Simplificado nº 001/2021, que premiará artistas ou trabalhadores da cultura de Varginha, com recursos provenientes do Edital LAB 02/2020 da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT).

O objetivo do chamamento é selecionar e contemplar com prêmios até 21 artistas ou trabalhadores da cultura residentes em Varginha, que tenham comprovada atuação em diversas áreas culturais.

Os contemplados serão os artistas que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente, de modo a assegurar o direito à fruição cultural ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais no município.

Poderão participar deste Chamamento Público apenas pessoas físicas, residentes em Varginha, com comprovada atuação na área cultural.

Não poderão participar deste Chamamento Público candidatos que tenham sido premiados com valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em editais da Lei Aldir Blanc no âmbito Municipal e Estadual. O recurso deste chamamento público será destinado preferencialmente a artistas que não receberam nenhum recurso da Lei Aldir Blanc nos editais municipais e estaduais.

