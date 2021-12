Duas pessoas morrem após carro ser esmagado entre Bandeira do Sul e Poços de Caldas

Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão, que transportava uma máquina de grande porte, perdeu o freio e acabou tombando, momento em que a máquina caiu sobre o carro.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Uma grave acidente na tarde desta quarta-feira (8), na BR-146, entre Bandeira do Sul e Poços de Caldas, deixou duas pessoas mortas e duas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão, que transportava uma máquina de grande porte, perdeu o freio e acabou tombando, momento em que a máquina caiu sobre o carro.

Os motoristas do carro e do caminhão morreram na hora. Já as outras duas vítimas, que estavam no caminhão, foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu, com ferimentos. Uma delas, inclusive, estava presa nas ferragens. As vítimas foram encaminhadas para o hospital.

O acidente foi registrado na Serra do Selado, próximo à Venda do Chico. As Polícias Civil, Rodoviária, além da perícia compareceram ao local. Até a publicação desta matéria, a identidade das vítimas não havia sido divulgada.

*Com informações: G1 Sul de Minas