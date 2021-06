YouTube: Canal Pense & Decore inspira pessoas na pandemia

Adeilton Nunes, protagonista do canal, mostra que é possível decorar gastando pouco.

Há mais de um ano as pessoas estão vivendo dentro de casa devido ao isolamento social e com mais tempo livre as pessoas buscam formas de se distraírem e darem um toque mais moderno ao ambiente que vivem. E por isso, a busca por canais de decoração estão em alta.

O designer de interiores Adeilton Nunes tem seu canal desde 2014 e de lá para cá vem inspirando pessoas a fazerem com as próprias mãos peças com técnicas de decoração gastando muito pouco: “Eu tento mostrar para os meus seguidores uma forma de ter uma peça de designer em casa de uma forma simples, prática e econômica. Ensino técnicas de pintura de paredes, como fazer vasos incríveis de concreto e muito mais”, explica o protagonista.

Imagine transformar um balde antigo de tinta que não tem mais utilidade em um lindo cachepot para colocar suas plantas?

E poder fazer vizinhos de cimento que estão dando o que falar na internet e nos sites de coração de uma forma fácil e bem econômica?

O Canal Pense & Decore é uma ótima opção para você que esta procurando inspiração no feriado e cheio de sugestões para você que esta querendo dar um presente super bacana no dia dos namorados e esta com o orçamento apertado.