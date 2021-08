Hora do Empreendedor com Ibraim Gustavo – Invista na carreira fazendo cursos online durante a pandemia

Independentemente da área escolhida, o profissional da atualidade pode investir na carreira fazendo cursos online durante a pandemia.

Muita gente aproveitou o momento de pausa da pandemia para fazer cursos online durante a pandemia.

São inúmeras as opções que pessoas do mundo inteiro podem escolher entre os vários cursos online durante a pandemia.

O aumento da procura por cursos online durante a pandemia

A quarentena imposta pela pandemia do novo Coronavírus a bilhões de pessoas em todo o mundo provocou uma revolução em diversos setores da sociedade.

Entre as mudanças, diversas ocorreram na organização do trabalho, no atendimento nos órgãos públicos, e na prestação de serviços.

Outras transformações ocorreram também na rotina de estudos, que apontou um crescimento histórico na procura por cursos online durante a pandemia.

Diversos países do mundo registraram aumento nas buscas por termos como “curso gratuito” e “curso online” em sites de busca.

O Google registrou 130% de aumento na procura por especializações à distância durante os primeiros meses de 2020.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) teve 1,6 milhão de acessos em sua plataforma de cursos online durante a pandemia.

O número refere-se a 400% no aumento da procura por cursos gratuitos só no mês de março, o primeiro da pandemia no Brasil.

No mesmo mês, o Sebrae viu o acesso ao site da instituição disparar e alcançar a marca de 5,1 milhões de acessos (+73%) em relação a fevereiro de 2020.

Os cursos online mais procurados pelos brasileiros

Diversas modalidades de cursos online fazem parte do desejo do público brasileiro na busca da especialização profissional ou em áreas correlatas.

Outra opção é utilizar o aprendizado como passatempo, hobby, distração, ou ainda como uma forma de aprender um novo ofício.

Segundo a Catho Educação, houve um aumento de 68% das matrículas no EaD ou em cursos semipresenciais num prazo de apenas quinze dias.

O período correspondeu às últimas semanas de março e as primeiras de abril de 2020.

Os cursos online mais procurados foram:

Administração;

Gestão de Recursos Humanos;

Biomedicina;

Ciências Contábeis;

Logística.

O Sebrae aponta que os cursos online mais procurados por quem acessou a plataforma durante a quarentena foram Gestão Financeira, Marketing Digital e Enem Gratuito.

O Centro Paula Souza (CPS) também viu as inscrições para os cursos online oferecidos pela instituição dispararem, e matriculou 60 mil pessoas em apenas dois meses.

As matrículas ocorreram na modalidade MOOC (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo).

Os campeões em procura foram:

Formação de Professores Mediadores Para Educação à Distância (11,8 mil inscrições), que saiu do oitavo lugar e alcançou o topo;

Design e Photoshop (07 mil inscrições), que deixou o décimo lugar para assumir a vice-liderança;

Gestão de Pessoas (6,7 mil inscrições), que saiu da primeira colocação e caiu para o terceiro lugar.

Gestão do Tempo (5,3 mil) e Design Thinking (4,9 mil) completam a lista dos cinco primeiros colocados.

Além destes, cursos tradicionais como inglês, artes e instrumentos musicais também estão entre as preferências dos brasileiros.

Por fim, há a compreensão da necessidade de ingressar num mercado de trabalho cada vez mais complexo e diferente.

Adaptar-se ao novo normal e corresponder às expectativas dessa nova sociedade nascente, é prioridade.

Por isso, mais e mais pessoas passam a entender que novas profissões estão surgindo e que o mercado precisa preencher essas lacunas.

Entretanto, participam deste novo cenário os profissionais que se capacitam, e que não param de aprender nunca.

Sendo assim, fazer cursos online durante a pandemia foi, e ainda é, um excelente investimento para a carreira de todo profissional.

Ibraim Gustavo – Jornalista, pós-graduado em Marketing (UNIP) e MBA em Comunicação e Mídia (UNIP). É também escritor, redator e radialista, e possui formação em Profissões do Futuro (plataforma O Futuro das Coisas), e no programa Restartse (plataforma StartSe).