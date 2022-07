5ª da Boa Música está de volta na Estação Ferroviária de Varginha

Prefeito Vérdi Lúcio Melo destaca o que projeto vai manter o caráter cultural e de lazer na cidade, sendo feito neste início a cada 15 dias.

A Estação Ferroviária de Varginha volta a receber presencialmente a partir da próxima quinta-feira (14) as apresentações do projeto 5ª da Boa Música. Após dois anos e quatro meses interrompido devido às restrições causadas pela pandemia da covid-19 e com apresentações feitas por meio de lives na internet, o show de abertura será com a banda Sissibonaflá, que já ocupou o palco da plataforma por diversas vezes, sempre com sucesso de público.

A apresentação está marcada para 20h. Devido aos protocolos definidos pela Prefeitura de Varginha, será necessário apresentar a certificação vacinal com, pelo menos, a 3ª dose ou o teste rápido de antígeno ou PCR para covid-19, realizado no mínimo 48 horas antes do evento.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo destaca o que projeto vai manter o caráter cultural e de lazer na cidade, sendo feito neste início a cada 15 dias. “O 5ª da Boa Música é uma tradição e faz parte do calendário cultural do município, onde já passaram pela Estação mais de 400 bandas”, ressalta o prefeito.

Para o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, “após dois anos, será uma grande alegria ver a Estação repleta de pessoas para ouvir música de qualidade. Quero deixar aqui um convite para todos os varginhenses para virem nos prestigiar e se divertir”.

Roger Figueiredo Ramos, vocalista e baixista da banda Sissibonaflá ressalta que o grupo faz parte da história do 5ª da Boa Música, sendo o que mais se apresentou nesses 13 anos. “Estamos aqui desde o começo e já fizemos vários shows memoráveis. Essa retomada, depois desse período tão difícil que nós passamos, será um momento de celebração da vida”, reforça Roger.

O 5ª da Boa Música é um projeto da Prefeitura de Varginha, que é executado por meio da Fundação Cultural. A última apresentação presencial foi a de nº 378, em 12 de março de 2020. Em 23 de abril de 2020, foram iniciados os shows ao vivo transmitidos pelas plataformas de mídias sociais. A última live foi em 09 de dezembro de 2021. Essa apresentação de retomada presencial marca a edição nº 429 do 5ª da Boa Música, que, em agosto de 2022, completa 13 anos de história.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha