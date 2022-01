Volta às aulas deverão ser 100% presenciais em Varginha

Alunos retornarão às unidades de ensino no dia 31 de janeiro. Conforme a secretária de educação, decreto que vigorou em 2021 deverá prevalecer neste ano, contudo cenário da pandemia em Varginha continua sendo avaliado.

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

Restando poucas semanas até o retorno das aulas, a dúvida que permanece é a mesma dos últimos anos; as atividades serão 100% presenciais? Devido ao aumento de casos do novo coronavírus após as festividades de fim de ano em Varginha, a questão voltou a ser assunto. Considerando que novas medidas de contenção já estão sendo tomadas. Nesta semana, um novo decreto da Prefeitura de Varginha proibiu a realização de eventos com mais de 600 pessoas.

Tratando-se das aulas, o município encerrou o ano letivo de 2021 com atividades presenciais. As unidades estavam atendendo os alunos com 100% da capacidade. Na ocasião, a administração municipal justificou que, a liberação ocorria devido ao aumento das vacinações e ainda mantinha normas para evitar a propagação da COVID-19, como, por exemplo o uso de máscaras.

Conforme a secretária de educação, Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, as medidas adotadas no ano passado devem prevalecer ainda neste ano. Segundo ela, as aulas deverão continuar com atividades 100% presenciais e seguindo medidas de prevenção. Até o momento o cenário da pandemia na cidade está sendo avaliado.

As aulas na rede municipal de ensino retornarão no dia 31 de janeiro.

Colônia de Férias em Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Superintendência Especial de Combate a COVID-19, informou, nesta quinta-feira (13), que está disponível no site oficial o Protocolo Sanitário específico para Colônias de Férias.

Devido as férias escolares no mês de janeiro, vários estabelecimentos têm ofertado serviços denominados Colônias de Férias. Estes espaços destinados ao público infantil, assim como os demais estabelecimentos, devem se adaptar e implementar medidas de segurança contra a COVID-19, segundo a prefeitura.

Sendo assim, a Superintendência Especial de Combate a COVID-19 e o setor de Vigilância Sanitária elaboraram um Protocolo Sanitário específico, consolidando as medidas já estabelecidas nos Protocolos Geral e de Saúde do Trabalhador, para direcionar e facilitar a implementação das medidas de controle.

Dentre as medidas estabelecidas, a prefeitura destacou a importância de priorizar a realização de atividades em ambientes abertos e bem ventilados; utilizar espaços maiores, onde é possível manter maior distanciamento entre as crianças; uso adequado e constante de máscaras pelas crianças e trabalhadores; evitar brincadeiras e atividades físicas que demandem contato físico; higienizar frequentemente as mãos e superfícies.

O protocolo na íntegra pode ser obtido através do site da prefeitura de Varginha.