Com Carmo da Cachoeira e Três Corações: mais de 20 cidades da região decretam situação de emergência

Redação CSul/Foto: Pedro Gontijo/Imprensa-MG

Vinte e duas cidades do Sul de Minas decretaram situação de emergência devido às chuvas que afetam o Estado, dentre elas, as vizinhas de Varginha – Carmo da Cachoeira e Três Corações.

Segundo o governo de Minas, até esta quinta-feira (13), 374 municípios mineiros já haviam decretado situação de emergência devido às intensas chuvas das últimas semanas. Desde o início do período chuvoso, em outubro de 2021, 25 pessoas morreram, 26.492 ficaram desalojadas e 4.047 desabrigadas.

Com o agravamento do cenário, o Governo de Minas criou um Comitê Gestor de Medidas de Prevenção e Enfrentamento das Consequências do Período Chuvoso, que conta com as Forças de Segurança e secretarias de Estado para dar apoio aos municípios atingidos.

As regiões com maior número de ocorrências estão sendo monitoradas em tempo real e recebendo apoio das equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

A Defesa Civil alerta que o atual cenário necessita de maior atenção da população para identificar os riscos do período chuvoso. A orientação é para que as pessoas que moram perto de encostas e rios fiquem atentas aos deslocamentos de massas e ao aparecimento de rachaduras.

Confira abaixo a lista de cidades que já decretaram situação de emergência:

Alagoa

Baependi

Careaçu

Carmo da cachoeira

Caxambu

Conceição da Aparecida

Conceição do Rio Verde

Congonhal

Cristina

Dom Viçoso

Gonçalves

Ilicínea

Liberdade

Maria da Fé

Paraisópolis

Poço Fundo

Pouso Alegre

Santo Antônio do Amparo

São Sebastião da Bela Vista

Soledade de Minas

Três Corações

Virgínia

Com informações: G1 Sul de Minas/Agência Minas