Rodrigo Naves pede atualização do plano de carreira do magistério

Vereador solicitou que seja entregue à Câmara de Varginha um prazo para início do processo de reelaboração.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Após constatar a desatualização do Plano de Carreira dos professores da Rede Municipal de Ensino, o vereador Professor Rodrigo Naves, através do requerimento entregue à Prefeitura, solicitou a revisão do plano atual e a realização de um novo documento que contemple as atuais diretrizes e resoluções para que seja realizada a devida manutenção da carreira dos docentes, promovendo a qualidade da educação e favorecendo a contratação de bons profissionais.

“O plano de carreira do magistério deve contemplar itens como a qualificação profissional, garantindo a inserção e reinserção de profissionais no mercado de trabalho; o processo de escolha de diretores das escolas; o número máximo de alunos por sala de aula; o sistema de avaliação, a progressão funcional – possibilidade de elevação de cargo dentro da carreira, além da valorização salarial, um dos principais pontos da reestruturação da carreira dos professores e profissionais da educação básica é o incentivo ao desenvolvimento profissional,” apontou o vereador.

No requerimento, Rodrigo Naves solicitou que seja entregue à Câmara de Varginha um prazo para início do processo de reelaboração, bem como informações referentes à elaboração do Plano de Carreira.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha