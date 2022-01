Varginha proíbe eventos acima de 600 pessoas; teste rápido será obrigatório em algumas situações

As medidas mais restritivas acontecem devido ao aumento de casos de Covid-19 na cidade, segundo a prefeitura.

Varginha proibiu eventos com mais de 600 pessoas. Essas e outras medidas foram divulgadas no novo protocolo de saúde da Vigilância Sanitária. As medidas mais restritivas acontecem devido ao aumento de casos de Covid-19 na cidade, segundo a prefeitura. De acordo com o novo protocolo, a regra é válida para eventos realizados em lugares abertos ou fechados, público ou privado.

Ainda conforme o documento, para locais que possuem pista de dança de uso coletivo, como por exemplo, boates e casas de shows, o protocolo irá exigir a apresentação de teste rápido de antígeno ou PCR negativo de Covid-19. A testagem deverá ser feita, no mínimo, 24 horas antes do evento.

As medidas mais rígidas terão validade de 14 dias. Após o período, serão estipuladas regras mais restritivas ou menos restritivas, dependendo da situação epidemiológica na cidade. Situação que, nos últimos dias, piorou e muito. Somente no começo do ano, Varginha já confirmou mais de 1.000 casos do novo coronavírus.

Outras medidas como uso de máscaras, distanciamento mínimo e higienização de mãos, utensílios e outros seguem em vigor. O decreto já é válido na cidade.