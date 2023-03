Reclamações de iluminação Pública reduziram 6 vezes em Varginha durante atual período chuvoso

Todas as reclamações são analisadas e controladas via indicadores de desempenho, buscando uma redução ainda maior em todas as reclamações.

Foto/Fonte: Prefeitura de Varginha

Maior conforto e segurança à população.

Os benefícios não foram somente na qualidade, luminosidade adequada, embelezamento da cidade e economia de consumo. A Prefeitura de Varginha contabilizou nesses últimos 3 meses, uma redução acentuada nas reclamações de iluminação pública em todo o município nesse impactante período chuvoso , após a substituição de todo o parque de iluminação para Led em suas 18 mil luminárias, nos 630km de ruas e avenidas.

Atualmente toda solicitação dos munícipe, é feita por meio do sistema de atendimento gratuíto,24 horas por dia, 7 dias da semana, para;

Lâmpada apagada a noite.

Lâmpada acessa durante o dia.

Lâmpada piscando ou

Lâmpada impactada por arborização ou vandalismo.

A média do tempo de atendimento é de 05 em dias úteis, exceção casos especiais.

Caso o telefone 0800 276 5020 esteja ocupado, registre sua solicitação via whatsapp pelo (35)99925-9260

Todas as reclamações são analisadas e controladas via indicadores de desempenho, buscando uma redução ainda maior em todas as reclamações, considerando-se as causas provocadas pelo meio ambiente, como descargas atmoféricas, chuvas fortes e o impacto do sistema elétrico, segundo o coordenador do projeto, Pedro Gazzola.