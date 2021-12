Prefeitura de Varginha confirma adiantamento do pagamento do ticket alimentação aos servidores

Segundo o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, a antecipação acontece devido ao empenho de todos os servidores e, também, a organização financeira da prefeitura.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha anunciou, nesta quinta-feira (23), que irá antecipar o pagamento do ticket alimentação para a antevéspera do Natal, ou seja, dia 23. Conforme a administração municipal, o pagamento estava previsto para o próximo dia 30, seguindo o calendário.

Segundo o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, a antecipação acontece devido ao empenho de todos os servidores e, também, a organização financeira da prefeitura. “Tivemos um ano bastante difícil devido à pandemia, que impactou na economia de toda nossa população. Mas estamos antecipando o pagamento devido à importância dos nossos servidores para o funcionamento da prefeitura e, também, a organização financeira da nossa administração” – disse.

O prefeito ressaltou, também, que os salários de todos os servidores estão em dia e, além disso, a prefeitura segue sem dever fornecedores e espera, em breve, inaugurar novas obras e grandes empreendimentos.

Por fim, Vérdi disse que antecipar o ticket contribui para o fim de ano do funcionalismo público e aumenta as vendas no comércio da cidade. O chefe do Executivo enfatizou que o valor pago do tricket aos servidores da administração direta será de R$ 1 milhão, isso sem contar dos servidores das fundações e autarquias.

Em nota, a prefeitura de Varginha lembrou que as parcelas de 13º salário também já haviam sido antecipadas.