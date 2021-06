Imunização da Covid-19 continua em Varginha com aplicações da segunda dose

Município vive o pior momento da pandemia, leitos de UTI destinados ao tratamento da doença registram 92,50% de ocupação.

Nesta segunda-feira (31), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que, somente estão sendo aplicadas as segundas doses da vacina contra a covid-19. Conforme a unidade, o município aguarda a chegada de novas doses para dar sequência as imunizações.

Para ser imunizado com a segunda dose, o paciente deve estar atento a data que está marcada no cartão de vacinação. A imunização acontece das 15h às 20h nas UBS’s, do bairro Sion, Imaculada Conceição, Jardim Colonial e Mont Serrat.

O drive-thru não está imunizando nesta semana.

Tempos difíceis em Varginha

O município enfrenta um dos piores momentos da pandemia. Conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado no último sábado (29), a cidade conta com 793 casos da doença ativos, sendo este o maior desde o início da pandemia.

Varginha também registrou o maior número de internações em decorrência da doença. São 101 paciente internados com síndrome gripal, sendo 57 na enfermaria e 44 no CTI.

Ainda conforme a Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação geral dos leitos de UTI está em 90,79% e a dos leitos destinados à covid-19, está em 92,50%.