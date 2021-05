CDCA suspende aulas por 14 dias, após funcionários testarem positivo para covid-19

Unidade deverá retomar atividades após duas semanas.

Redação CSul / Foto destaque: Reprodução internet

Após confirmar dois casos do novo coronavírus, o Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (CDCA), suspendeu as atividades. As confirmações são de dois servidores que atuam no local. Com isso, as aulas que acontecem no período da manhã e tarde estão canceladas na Unidade II que, fica localizada na Rua Londres, na Vila Barcelona.

A instituição divulgou nota que esclarece a situação, conforme o informativo “as aulas presenciais serão suspensas por duas semanas (14 dias), e todos os contatos próximos devem ser monitorados nos próximos dias”.

Ainda conforme a nota, as atividades deverão ser retomadas no dia 7 de junho.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (35) 3690-2185.