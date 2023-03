MPMG visita Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Alfenas

Seu objetivo é o de ampliar e aprimorar a qualidade do atendimento às mulheres em situação de violência.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica (CAO-VD), visitou, nessa segunda-feira, 20 de março, a sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil de Minas Gerais em Alfenas, no Sul de Minas.

A visita foi realizada pela promotora de Justiça e coordenadora do CAO-VD, Patrícia Habkouk, e contou com a participação do promotor de Justiça de Alfenas Frederico Carvalho Araújo. O propósito do encontro foi a apresentação dos integrantes que compõem a Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência em Alfenas, além da definição de temas importantes em busca de serem estabelecidos fluxos de atendimento adequados que facilitem o acesso da vítima à assistência pelo Poder Público.

A Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência contempla ações das áreas de assistência social, justiça, segurança pública e saúde, e atua em consonância com os quatro eixos de assistência previstos na Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres: combate, prevenção, assistência e garantia de direitos.

Seu objetivo é o de ampliar e aprimorar a qualidade do atendimento às mulheres em situação de violência, além de fornecer identificação e encaminhamento apropriados.

