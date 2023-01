Em janeiro valor da cesta básica aumenta 4,10% na cidade de Cataguases

Pesquisa usa uma metodologia semelhante à do DIEESE.

No início deste mês de janeiro, o Índice da Cesta Básica de Cataguases (ICB-FIC/UNIS), calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, apresentou elevação de 4,10% em comparação com o mesmo período de dezembro.

As maiores altas ocorreram com a batata, tomate, arroz, feijão e banana. Enquanto isso, a carne bovina e o leite integral apresentaram as maiores quedas. Considerando o período de 12 meses, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, a inflação da cesta básica na cidade acumula alta de 8,96%.

A pesquisa usa uma metodologia semelhante à do DIEESE, que consiste na coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade.

Neste início de janeiro, o valor da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta em Cataguases é de R$658,12. Tal valor representa 58,70% do salário mínimo líquido. Um trabalhador que recebe o salário mínimo precisa trabalhar 119 horas e 28 minutos por mês para adquirir essa cesta de alimentos para o seu sustento.

Entre dezembro e janeiro, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisados em Cataguases, nove tiveram alta nos preços médios: Batata (33,77%), Tomate (28,95%), Arroz (6,63%), Feijão carioquinha (5,08%), Banana (4,60%), Farinha de trigo (2,74%), Óleo de soja (1,58%), Pão francês (0,83%) e Manteiga (0,39%). Quatro produtos apresentaram diminuição em seus preços médios: Carne bovina (-3,54%), Leite integral (-2,67%), Café em pó (-1,08%) e Açúcar refinado (-0,25%).

As pesquisas realizadas em Cataguases, Varginha e Pouso Alegre demonstraram resultados muito semelhantes e reforçam a percepção de que a dinâmica dos preços dos alimentos segue sendo influenciada principalmente pelo comportamento da oferta, tanto em função do nível de produção como no que se refere à área de plantio e grau de produtividade.

Perspectivas apontam para uma possível queda no valor da cesta básica no curto prazo, principalmente em razão da intensificação da safra de verão de alguns produtos, como no caso dos hortifrutigranjeiros. No entanto, estamos reforçando em nossos relatórios que a médio prazo se faz muito necessária a implantação de políticas de incentivo à produção nacional a fim de elevar a oferta e a produtividade, bem como o fomento à maior disponibilização dos itens alimentícios básicos no mercado interno.

