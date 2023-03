Turismo em Minas cresce o dobro do PIB nacional com previsão de novos recordes para 2023

Expectativa de busca pelo turismo de fé orienta ações estaduais com foco na Semana Santa.

Foto: Agência Minas

O turismo em Minas Gerais está em expansão e as projeções são de mais crescimento em 2023. Segundo a Fundação João Pinheiro (FJP), no ano passado, o estado teve sua maior participação no PIB brasileiro das duas últimas décadas, cerca de 9,3%, com um volume de aproximados R$ 925 bilhões. As causas desse bom desempenho estão diretamente ligadas ao crescimento do setor de serviços, com destaque para o setor turístico.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir dos números do Produto Interno Bruto (PIB), em 2022, o setor de serviços foi o segmento econômico que mais cresceu no país, registrando aumento de 4,2%. Destaque neste setor, o turismo é hoje apontado, pela Fundação Getúlio Vargas, como um dos principais responsáveis por alavancar o PIB nacional, que registrou um aumento de 2,9%, no ano que passou.

Este cenário positivo coincide com alguns dados verificados em Minas Gerais, como o crescimento apontado, também no último ano, no fluxo de pessoas no desembarque aéreo, que cresceu 41,7% em comparação ao ano anterior, de acordo com dados estimados pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais. Destaque, ainda, para dados do Carnaval 2023 que reforçam a previsão de continuidade na expansão: na maior folia de sua história, o estado superou as expectativas de público e registou 11,6 milhões de turistas, consagrando-se como o quarto maior evento do gênero do país. A marca soma-se ao fato de Minas ter alcançado o segundo lugar dentre os destinos mais procurados por turistas no Brasil, de acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, em parceria com o Ministério do Turismo.

Para a Semana Santa, o próximo feriado, a expectativa também é de alta ocupação hoteleira e grande procura pelo turismo de fé. “Turismo é experiência. Estar em uma cachoeira por aqui é muito diferente do que estar em uma cachoeira em São Paulo, por exemplo. O nosso principal atrativo, além das belezas e do patrimônio histórico/cultural, é a nossa mineiridade, nossa cozinha mineira, nosso jeito de receber. Esse crescimento da procura pelo nosso estado é graças a isso, mas também graças ao trabalho realizado em conjunto com o governo, os municípios e empresas do setor turístico”, detalha o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

O subsecretário de Turismo de Minas Gerais, Sérgio de Paula e Silva, afirma que a expectativa para 2023 é de novos recordes. “Já começamos o ano muito bem, com este Carnaval que foi o maior da nossa história. Faremos o lançamento de outras políticas para continuarmos com esse crescimento de destaque de Minas Gerais”, sinaliza.

A consolidação de Minas como um dos principais destinos turísticos do país é fruto do trabalho em conjunto da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Instâncias de Governança Regionais (IGRs), municípios e o trade turístico.

“O êxito do nosso estado acontece, em grande parte, porque a liberdade mora em Minas. Aqui temos opções para quem gosta de curtir os eventos culturais, para quem quer participar de eventos de negócios, para quem prefere descansar, para os amantes da natureza, para os que desejam aproveitar as estâncias hidrominerais, dentre outros atrativos. Recebemos bem todo tipo de turista”, complementa o subsecretário.

A Secult também apresenta detalhamento do potencial de Minas Gerais conforme dados de empresas ligadas ao turismo. Saiba mais em www.secult.mg.gov.br.

Fonte: Agência Minas