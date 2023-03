CREAS promove homenagem especial no Mês da Mulher

A equipe reforçou a relevância do CREAS como componente da rede de apoio que trabalha para a superação da violação de direitos.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS recebeu na manhã de ontem, 21/03, várias convidadas para um café da manhã especial e roda de conversa seguindo com as comemorações no mês da Mulher.

Mais uma vez foi destacada a importância do empoderamento da mulher diante de assuntos do cotidiano feminino. A equipe técnica, formada pela psicóloga Tayná e a assistente social Mônica, do Núcleo de Crianças e Adolescentes, proporcionaram um momento especial no qual todas se apresentaram e puderam compartilhar suas experiências, vivências, dificuldades e superações.

A equipe reforçou a relevância do CREAS como componente da rede de apoio que trabalha para a superação da violação de direitos.

Também esteve presente a advogada Tatiana Viotti, que compartilhou informações sobre o empoderamento feminino, abordando as variadas formas de violências vivenciadas pelas mulheres, perpassando os preconceitos enfrentados perante uma sociedade culturalmente machista e sexista.

O encontro foi finalizado com uma reflexão a partir da música “Maria, Maria”, composição de Milton Nascimento e Fernando Brandt, que traz à luz do conhecimento as vivências das diversas “Marias”, expressando a força, a garra e a resiliência das mulheres.

Fonte: Prefeitura de Três Corações