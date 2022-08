Medicina UFMG seleciona pesquisadores para realizar censo de moradores em situação de rua em BH.

O Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade e Saúde (NAVeS) da Faculdade de Medicina da UFMG será responsável pela realização do Censo da População de Rua de Belo Horizonte de 2022, em parceria com a Prefeitura Municipal de BH. Por isso, o Núcleo está selecionando pesquisadores para serem coordenadores de equipe e coletadores dos dados, conforme os editais publicados nessa terça-feira, 23 de agosto. As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro com o envio da documentação por meio de um formulário on-line.

Há 24 vagas disponíveis para contratação de coordenadores de campo e seis vagas para cadastro de reserva, sendo que os candidatos devem ser profissionais de nível superior da área da saúde ou assistência social, com experiência comprovada em atuação com populações vulneráveis ou em pesquisa qualitativa ou quantitativa. Pela participação em todas as atividades, o coordenador de campo receberá a quantia bruta de até R$1.500 (mil e quinhentos reais).

O outro edital prevê contratação de 200 coletadores de dados e o cadastro de 30 candidatos para banco de reserva. Podem participar dessas vagas as pessoas graduandas ou graduadas na área da saúde ou em assistência social. A remuneração será de até R$ 500 (quinhentos reais) mediante participação em todas as atividades.

Confira as informações em medicina.ufmg.br.

Fonte: UFMG.