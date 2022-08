Prefeitura abre chamamento público para participação de entidades no “9º Festival do Pastel de Milho”, em Itajubá

Evento gastronômico acontecerá de 7 a 9 de outubro no Parque da Cidade.

Foto: Divulgação Prefeitura de Itajubá.

A Prefeitura de Itajubá está com o Edital de Chamamento Público aberto para o credenciamento de entidades sem fins lucrativos, filantrópicas e/ou religiosas que queiram participar do “9º Festival do Pastel de Milho” com o objetivo de comercializar o produto. O evento será realizado de 7 a 9 de outubro no Parque da Cidade.

Serão selecionadas 14 (quatorze) entidades visando a celebração de Acordo de Cooperação para a comercialização do “pastel de milho” e também de bebidas. A iniciativa visa contribuir para a geração de renda e manutenção do funcionamento das entidades sociais sem fins lucrativos da cidade, fortalecendo também a economia do município através do estímulo aos setores de gastronomia, cultura e turismo.

Para participar, os representantes legais das entidades deverão comparecer até o dia 15 de setembro na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Av. Dr. Jerson Dias, 501, bairro Estiva), de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, portando toda a documentação exigida no Edital 002/2022.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.