Deputado estadual Professor Cleiton realiza lançamento de candidatura oficial

Deputado, que está em seu primeiro mandato, é candidato à reeleição neste ano.

Foto: Sarah Torres/ALMG

O deputado estadual Professor Cleiton (PV) lança, neste sábado (27), sua candidatura oficial à reeleição. O evento acontece às 9h, no salão do Clube Recreativo da Associação dos Aposentados, em Varginha.

“É um momento de suma importância. Trabalhamos, de forma árdua, durante todo esse tempo pelo bem de Minas e dos mineiros. Lutamos pela valorização do servidor público; pelo resgate dos lagos de Furnas e Peixoto, com a Emenda 106; tivemos diversas descobertas durante a CPI da Cemig, dentre outras. Essas e outras são ações marcantes de nosso mandato e na qual me orgulho muito” – enfatiza o deputado.

A cerimônia também contará com a presença de nomes importantes da política mineira e brasileira, dentre eles, o senador Alexandre Silveira. Prefeitos e vereadores de diversas cidades do Estado também confirmaram presença.

A entrada é gratuita e todos poderão participar. Após a cerimônia, acontecerá uma carreata por diversas ruas de Varginha.

Serviço:

Lançamento de Candidatura deputado estadual Professor Cleiton

Local: Clube Recreativo da Associação dos Aposentados

Clube Recreativo da Associação dos Aposentados Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, 415, Jardim Sion, Varginha

Av. Antônio Frederico Ozanan, 415, Jardim Sion, Varginha Horário: 09h

09h Entrada: Gratuita

Fonte: Assessoria de Comunicação Deputado Estadual Professor Cleiton/ Alisson Marques