Prefeitura e Secult buscam fomentar cultura e turismo em Pouso Alegre

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

O Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira e a Secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo, Milena Pedrosa, visitaram Pouso Alegre no último sábado (10) e se reuniram com o Prefeito Cel Dimas, acompanhado de Secretários e Superintendentes Municipais e autoridades para discutir melhorias no setor cultural e turístico da cidade.

“Pouso Alegre é uma cidade com uma grande estrutura. Além disso, levo daqui à beleza, sobretudo agora no Natal, que atrai turistas e movimenta o comércio. Para se ter uma ideia, estudos da Fundação Getúlio Vargas apontam que a cada R$1 investido no turismo, R$17 retornam e R$4 voltam para a cultura. Quando uma pessoa vai visitar uma decoração, ela movimenta desde o transporte, a uma pipoca que compra, um lanche, um jantar, tudo isso é retorno para a cidade. Espero poder estreitar cada vez mais as nossas parcerias”, destacou o Secretário Leônidas.

A reunião foi realizada na sede do Serviço Social do Comércio (SESC) com a colaboração do Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí (Sindcomércio).

O Prefeito Cel Dimas pontua que “é interessantíssimo à vinda do secretário que pode ver a pujança do nosso município e tudo que temos a oferecer, além de nos orientar sobre cultura e turismo para nos profissionalizarmos ainda mais. Vamos seguir as orientações do Secretário que vai dar certo”.

A visita do secretário foi organizada pelo Alexandre Magno, Presidente do Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.