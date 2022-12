Grupo Rasgacêro se despede de 2022 com cortejo pelas ruas do centro de Poços de Caldas

Apresentação faz parte da programação natalina promovida pela Secretaria Municipal de Turismo.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

O Grupo multicultural Rasgacêro faz sua última apresentação do ano de 2022 trazendo o espetáculo natalino em formato de cortejo, OS ARTÊROS DE LUZ, na próxima quarta-feira, dia 28 a partir das 19:30 horas, saindo do terminal de linhas urbanas até a Praça Dom Pedro II, em Poços de Caldas. A apresentação faz parte da programação natalina promovida pela Secretaria Municipal de Turismo.

Quem estiver passando pelas ruas do centro poderá acompanhar um espetáculo itinerante, produzido para celebrar o renascimento e a chegada de um novo ciclo, de forma mambembe e inusitada. Partindo da sua kombi mágica e cheia de efeitos especiais, o Rasgacêro intervém nas ruas por meio de fadas, duendes, pirofagistas e personagens encantados, além claro, do Papai Noel Artêro, que do alto da kombi, anuncia a chegada do ano novo.

O espetáculo OS ARTÊROS DE LUZ está em cartaz desde 2016 e completa sete temporadas desde sua estreia, já tendo se apresentado em 14 cidades do Sul de Minas para um público superior a 20 mil pessoas. Idealizado em 2016 por Ricardo Malabi, o cortejo tem a produção da Mixiricar-te Cultural e elenco formado por Marcelo Ambrósio, Patrícia Mendonça, Kalleb da Silva, Isabella Portilho, Nando Gonçalves, Camila Teixeira, Ana Elisa Ferreira, Beatriz Padú, Ibrian Azzy, Pedro Neves, Thaís Krauss, Daiana Aranda, Bianca Jeronymo, Wigor Mello, Fernanda Dearo e Carol Carmelito, que também é responsável pela maquiagem e figurinos desta produção. Na equipe de bastidores está Júlia de Almeida e Ana Laura Machado, como produtoras, Fábio Cordeiro na coordenação das montagens e Gustavo Massola como técnico de palco.

Planos para o Futuro:

As previsões para o próximo ano são as melhores possíveis, segundo o coordenador do Grupo, Ricardo Malabi, além de dar sequência às produções deste último ano, como a execução do Festival Rasgamundo, eventos sazonais em que o Rasgacêro já tem agenda reservada (carnaval, festas juninas e natal), o Grupo fará a circulação do espetáculo infantil, O Artêro e a Salamandra de Fogo, já no início do ano letivo, percorrendo diversas escolas e instituições da cidade. “Estamos muito motivados com esse momento futuro que se desenha, pois antes mesmo do ano começar nossa agenda já está cheia até abril pelo menos. Estamos muito felizes.”, comenta Ricardo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.