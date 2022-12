Atletas e técnicos de Pouso Alegre disputam prêmio destaque do ano da TV Alterosa

Nomes foram eleitos através de uma pesquisa realizada entre dirigentes, arbitragem e integrantes do setor de esportes.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

O troféu Alterosa “Melhores do Ano” está com a votação aberta para eleger os destaques do ano de 2022. O prêmio foi criado pela emissora como forma de agradecimento ao trabalho desenvolvido durante o ano.

Os nomes foram eleitos através de uma pesquisa realizada entre dirigentes, arbitragem e integrantes do setor de esportes. A premiação acontecerá no dia 27 de Janeiro de 2023 e Pouso Alegre participa com sete candidatos.

Os eleitos de Pouso Alegre para a disputa são:

Categoria Sub-7: Emanuel – Atleta

Categoria Sub-9: Gustavo Lopes – Atleta

Categoria Sub-11: Guilherme Eugênio – Atleta

Categoria Sub-13 Feminino: Ana Júlia Costa – Atleta

Categoria Técnico Sub-9: Ricardinho

Categoria Técnico(a) Sub 13 (Feminino): Alessandra

Categoria técnico de futebol de Campo: Carlão.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.