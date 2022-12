Prefeitura de Poços de Caldas realiza limpeza e manutenção em toda a cidade devido as chuvas

06 casas foram interditadas, 16 pessoas precisaram deixar suas casas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas está intensificando o trabalho de limpeza e atendimento a ocorrências causadas pela chuva. As equipes estão trabalhando em várias frentes, em ações de limpeza e retirada de árvores, identificação de danos e reparos, uma ação conjunta entre as secretárias de Obras, Serviços Públicos e Defesa Social.

Entre as principais ocorrências registradas pela Defesa Civil, 06 casas foram interditadas, 16 pessoas precisaram deixar suas casas. Houve o desabamento de um muro na noite desta segunda-feira,26, no centro da cidade. E nesta terça-feira, uma casa apresentava rachaduras no bairro São Domingos, 2 pessoas precisaram ser realojadas.

Os bombeiros foram acionados e segundo os militares, o desabamento ocasionou insegurança para famílias de cinco casas próximas ao local, por este motivo, equipes da Defesa Civil, Assistência Social e os Bombeiros, realocaram estas famílias.

Não houve vítima, apenas danos materiais.

A secretaria de Serviços Públicos registrou queda de árvores em alguns pontos da cidade como na avenida João Pinheiro e estão realizando podas em algumas com risco de cair. Porém, não afetou o fluxo de veículos.

A secretária de Obras e Serviços Públicos realizam a limpeza de bocas de lobo que estão cheias de restos de árvores e materiais de construção, limpeza de vias e também pequenos reparos em locais que foram atingidos.

A Prefeitura também acompanha de perto os níveis dos rios, pois há previsão de chuva por mais uma semana pelo menos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.