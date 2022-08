Prefeitura entrega mais de 6 mil kits de livros literários para alunos da rede municipal, em Itajubá

Projeto iniciado pela Atual Administração está em seu segundo ano consecutivo.

Foto: Divulgação Prefeitura de Itajubá.

A Prefeitura de Itajubá está entregando kits do projeto “Território da Leitura” a todos os alunos de três anos dos CMEIs (creches) e todos os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) das escolas municipais, totalizando 6.204 crianças beneficiadas. A entrega dos kits ocorre pelo segundo ano consecutivo, sendo a primeira realizada em 2021.

O objetivo é incentivar o hábito da leitura e ampliar o repertório literário e cultural dos estudantes, contribuindo para a formação de uma sociedade leitora. “Através do projeto será possível desenvolver diversas habilidades dos alunos de forma lúdica e autônoma. Vale lembrar que a leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar um conhecimento mais amplo e diversificado sobre vários assuntos”, destaca o Secretário Municipal de Educação, Junior Fraga Bastos.

Cada kit contém quatro títulos literários; um diário de leitura, em que o aluno pode anotar suas impressões a respeito das histórias; e um diário literário da família, integrando os pais às atividades. “Importante destacar também a inclusão dos alunos dos CMEIs neste projeto, pois mesmo que ainda não saibam ler, eles terão contato com os livros e com as histórias que serão contadas pelos professores e pais, fortalecendo o gosto pela leitura já na etapa inicial da formação escolar”, completa Junior.

O “Território da Leitura” apresenta gêneros textuais indicados na Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Nesta seleção, estão grandes nomes de autores renomados como Ana Maria Machado, Eva Furnari, Ilan Brenman, Pedro Bandeira, Ruth Rocha e Walcyr Carrasco, além de um time reconhecido e premiado com o selo FNLIJ, Prêmio Jabuti, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.