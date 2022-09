Feira de turismo de Andradas e região tem inicio

O impulsionamento do Turismo é uma das metas do Plano de Governo da Prefeita Margot Pioli que vem sendo colocado em ação.

Foto: CSul.

Nesta quinta-feira, 22 de setembro, teve início a Feira de Turismo de Andradas e região. O evento acontece no Pavilhão do Vinho de Andradas, das 14 às 22 horas. A cerimônia de abertura contou com a presença da Prefeita Margot Pioli e demais autoridades municipais e da região.

“A nossa gestão entende a atividade turística como um dos principais pilares na geração de emprego e renda para o nosso município. Dessa forma, já reativamos o Centro de Atendimento ao Turista e também o Projeto Descubra Andradas. Além disso, temos buscado firmar parcerias com as pessoas e empresas deste segmento, visando a criação de políticas públicas que irão consolidar e impulsionar ainda mais o turismo em Andradas”, destaca a Prefeita Margot Pioli.



Quem visitar a feira, terá a oportunidade de apreciar a exposição e venda de produtos de Andradas (vinhos, rosquinhas, artesanato, entre outros) e região, praça de alimentação, apresentação dos músicos andradenses, a Exposição Fotográfica “Clicks de Andradas”, que tem como tema DESCUBRA ANDRADAS. Os municípios ligados ao Circuito turístico Caminhos Gerais: Cabo Verde, Caldas, Carvalhópolis, Ibitiura, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas, também estão presentes no evento.



SEMANA DO TURISMO



A Feira de Turismo de Andradas e região integra o rol de atividades que estão sendo realizadas durante a Semana do Turismo, que teve início no último domingo, 18 de setembro.

Confira a programação, que seguirá até o dia 27:



• PALESTRA DIA 26/09 – 17h30 – AUDITÓRIO DO CREA



Tema: Turismo e suas oportunidades no pós pandemia.



Palestrante: Ricardo Fonseca Oliveira Graduado em Turismo pela PUC Minas – Poços de Caldas. É Sócio Diretor da Empresa Trilha Radical Turismo e Aventura de Poços de Caldas. Atualmente, é Presidente da IGR Caminhos Gerais e Secretário de Turismo de Poços de Caldas.



• PALESTRA DIA 27/09 – 19h00 – AUDITÓRIO DO CREA

Tema: Como alavancar o turismo e o desenvolvimento econômico por meio, das parcerias públicas e privadas.



Palestrante: Angelo Sanches Publicitário, Jornalista e Pós-Graduado em Turismo e Planejamento Estratégico. Atualmente, é estudante do curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais e Presidente de Honra da Anseditur.

Fonte: Prefeitura de Andradas.