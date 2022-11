Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizada em Extrema, será aberta para toda a população

Na ocasião, serão apresentados os cinco eixos definidos pelo Conselho Federal e ainda haverá a eleição dos delegados, pessoas estas que devem representar o município de Extrema na Conferência Estadual em 2023.

Nesta próxima terça-feira, 29 de novembro, será realizada a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento trata-se de um espaço público que possibilita a participação popular para o fortalecimento e expansão dos serviços públicos prestados pelo município à população infanto-juvenil.

Além de discutir questões relacionadas ao município, a Conferência tem a função de deliberar propostas que poderão ser levadas para análise no âmbito estadual e federal, além de tratar sobre a proteção de cerca de 15 mil crianças e jovens de 0 a 18 anos incompletos que são residentes em Extrema. Neste ano, o evento discutirá o seguinte tema: “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

Na ocasião, serão apresentados os cinco eixos definidos pelo Conselho Federal para análise e deliberação do público presente. Haverá ainda a eleição dos delegados, pessoas que devem representar o município de Extrema na Conferência Estadual em 2023 e, quem sabe, também na Conferência Nacional. Serão eleitos quatro delegados titulares e quatro suplentes – sendo estes representantes da sociedade civil, profissionais de políticas governamentais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e alunos da Rede Municipal e Estadual.

O evento contará com a participação do CMDCA, servidores do Poder Executivo Municipal, autoridades vinculadas ao Sistema de Garantia de Direitos e 120 alunos da Escola Municipal Alfredo Olivotti. As propostas que serão votadas foram elaboradas em pré-conferências realizadas no mês de Outubro com a participação de mais de 500 alunos da rede municipal e estadual de ensino.

A Conferência final será aberta para toda população e acontecerá no dia 29/11 das 8h às 12h no Cine Teatro Municipal “Fábio Andrade de Oliveira”.

