2ª edição do Miss Renascer resgata o charme da Melhor Idade e reacende a arte da dança e da música em Extrema

A confraternização anual da Associação da Melhor Idade promoveu uma noite regada de muita música, dança e um desfile que elegeu duas misses Renascer 2023.

Foto: Prefeitura de Extrema.

Na noite do dia 13 de novembro a Associação da Melhor Idade, composta hoje por mais de 230 senhores e senhoras extremenses, promoveu o 2º Miss Renascer, que nada mais é do que uma confraternização anual que reúne todos os associados para participarem de uma noite cultural, recheada de apresentações de canto e de dança.

Apresentaram-se no palco o Maestro Celso Coltro e o Grupo de Serestas Renascer, além de demais apresentações de dança que embalaram as mais de 80 pessoas que estavam presentes no Cine Teatro Municipal.

No final do evento houve o tradicional desfile Miss Renascer, que elegeu duas categorias de misses. Ao todo 7 candidatas participaram e foram avaliadas pelo júri técnico, composto por 3 membros, e que no final elegeu a Dona Gemezina Maria Gonçalves (86 anos) como Miss Renascer 2023 e Dona Eunice dos Santos Silva (80 anos) como Miss Simpatia. A faixa foi passada pelas duas misses do ano anterior, sendo a Dona Josefa (Miss 2022) e a Dona Alzenir Kim (Miss Simpatia 2022).

Segundo a organizadora do evento, o projeto tem por missão “romper as barreiras da idade e do preconceito, ampliando os horizontes de beleza e possibilidades além da faixa etária. Nunca cobrei das meninas um resultado perfeito, deixei as exigências e cobranças sempre de lado, pois sabemos que os limites são respeitados e aos poucos superados… Essa é a beleza: a garra e a superação!”, finalizou Camila Alcover.

Os associados participam ativamente das atividades promovidas pelo município e um dos destaques é a participação de 20 integrantes que estão inclusos em dois grupos de dança do “CRAS Dance”, coordenado pelos professores: Camila, Juliana e Emerson.

Fonte: Prefeitura de Extrema.