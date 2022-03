Homem morre após se afogar em lago artificial em Machado

À Polícia Militar, testemunhas contaram que ele havia pulado na água para se refrescar e acabou afogando.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um homem morreu após se afogar, na tarde desta sexta-feira (4), em um lago artificial na cidade de Machado. À Polícia Militar, testemunhas contaram que ele havia pulado na água para se refrescar e acabou afogando. O corpo da vítima foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

O local onde a vítima se afogou é conhecido por ‘Prainha’. Além da Polícia Militar, o atendimento ao homem contou com auxílio do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme a polícia, não foi possível encontrar o corpo do homem em um primeiro momento. Com isso, os policiais e os paramédicos comunicaram o Corpo de Bombeiros e mergulhadores foram enviados ao lago artificial para encontrar a vítima.

O corpo foi localizado no final da tarde. A Polícia Civil compareceu ao local, realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo do homem à funerária.

*Com informações: G1 Sul de Minas