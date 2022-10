35ª campanha de vacinação antirrábica se encerra com quase 25 mil animais vacinados, em Poços de Caldas

Vacinação dos animaizinhos aconteceu em diversas regiões na área urbana e na área rural.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A 35ª Campanha de Vacinação Antirrábica de Poços se encerrou na semana passada. A campanha foi realizada entre os meses de setembro e outubro imunizou 24.429 animais. Deste total, 21.347 animais foram vacinados na área Urbana, sendo 17.372 cães e 3.975 gatos e 3.082 na Zuna Rural, sendo 2368 cães e 714 gatos.

A vacinação dos animaizinhos aconteceu em diversas regiões na área urbana e na área rural. A imunização foi realizada também na modalidade drive thru em vários pontos da cidade.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago avaliou a campanha. “Com este resultado atingimos 95% da meta estipulada da Secretaria de Estado de Saúde-MG, que era de 25.461 animais, ainda sim podemos considerar como um bom resultado, uma vez que é preconizado a vacinação de pelo menos 80% da meta.”

Uma boa cobertura vacinal impede a circulação do vírus rábico no município, e com isso impede que a doença chegue até a população. A raiva é uma doença infecciosa transmissível, e todos os mamíferos estão suscetíveis a doença.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.