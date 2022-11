Curso de Arquitetura do Unis realiza mostra de trabalhos no Via Café Garden Shopping

Trabalhos foram desenvolvidos pela turma do 2º período do curso, na disciplina de Projeto Integrador.

Foto: Unis.

Entre os dias 25 de novembro e 02 de dezembro, acontece a 1ª Mostra de Trabalhos dos Estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unis, na Unidade Avançada do Via Café Garden Shopping, em Varginha.

Os trabalhos foram desenvolvidos pela turma do 2º período do curso, na disciplina de Projeto Integrador, que tem como foco o entendimento da importância da interdisciplinaridade na formação acadêmica dos docentes e na formação profissional dos futuros arquitetos e urbanistas.

Neste semestre os trabalhos foram pautados no estudo de prédios arquitetônicos icônicos, trazendo discussões sobre os conceitos, partidos, interpretação projetual, suas formas, sistemas construtivos, e sua implantação no espaço urbano, entrelaçando os conteúdos das disciplinas do 2º período do curso, como Maquete, Topografia, Geometria Descritiva e Ferramentas Computacionais Aplicadas, com a prática.

Fonte: Unis.